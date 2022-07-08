Boş arazide çiçek açan agaveye koruma talebi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde yaşayanlar, boş arazide çiçeklenen agavenin koruma altına alınmasını istiyor.

Fotoğraflar: AA

Beldeye bağlı Sahil Mahallesi’ndeki otobüs terminalinin yanındaki bir arazide çiçek açan ve ‘sabır otu’ olarak da bilinen agave, bölge halkını şaşırttı. Yaklaşık 8 metre boyundaki bitkinin koruma altına alınmasını isteyen çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

Küçükkuyu İlçe Belediye Başkanı Cengiz Balkan, AA muhabirine, agaveyle ilk kez karşılaştıklarını belirterek, “Gerekli araştırmaları yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bu türün koruma altına alınması ve bakımının yapılmasını üstlenmeye hazır” dedi.

Bölgede yaşayan Emin Güner de etrafına tel ya da çit örülmesini istediklerini söyledi.