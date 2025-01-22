Borussia Dortmund, Nuri Şahin'in görevine son verdi

Alman ekibi Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin’in görevine son verdi

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Alman futbol ligi Bundesliga’da onuncu sırada yer alan Dortmund, dün Şampiyonlar Ligi’nde İtalya ekibi Bologna’ya 2-1 mağlup olmuştu.

Kulübün internet sitesinin açıklamasına göre Şahin’le yollar dün ‘derhal’ ayrıldı.

Açıklamada Dortmund’un spor genel müdürü Lars Ricken’in şu sözlerine yer verildi:

“Nuri Şahin’i ve çalışmalarını çok takdir ediyoruz, uzun süredir birlikte çalışmak istiyorduk ve sonuna kadar birlikte sportif bir geri dönüş sağlayabileceğimizi umuyorduk.

Ancak üst üste dört yenilginin ardından, son dokuz maçta sadece bir galibiyet alarak ve şu anda Bundesliga tablosunda onuncu sırada yer alarak, mevcut konjonktürde sportif hedeflerimize ulaşabileceğimize dair inancımızı maalesef kaybettik.

Bu karar kişisel olarak beni de üzüyor ama Bologna maçından sonra bu kaçınılmazdı.“

Sezon başında göreve getirilen Şahin’se şu açıklamayı yaptı:

“Ne yazık ki bu sezon Borussia Dortmund’un sportif hedeflerini şu aşamada gerçekleştiremedik. Bu özel kulübe her şeyin en iyisini diliyorum.”

Dortmund cumartesi ligde SV Werder Bremen’le oynayacakları maçta kulübede kimin olacağını en kısa sürede açıklayacağını duyurdu.