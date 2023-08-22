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Yaramazlara biraz batar!

Borsadaki şirketten üç milyon TL’lik temettü ödemesi

Borsa İstanbul’da işlem gören Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. yarın hissedarlara üç milyon TL tutarında temettü (kâr payı) ödeyecek.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Borsadaki birçok şirket, elde ettiği kârı hisse sahipleriyle paylaşıyor. Buna ‘temettü ödemesi’ deniyor.


Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. de 2022 yılı kâr payını dağıtma kararı aldı. Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre şirket, 2022’de üç milyon TL brüt kâr elde ederken bu kârın tamamının hissedarlara nakit olarak ödenecek.

Ödemeler yarın yapılacak.

Hisse başına brüt 80 kuruş ve net 72 kuruş temettü ödemesi yapılacak.

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