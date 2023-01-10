Borsadaki düşüşte rolü var: Kredili işlemde rekor

Borsa İstanbul, rekorlar yılı olan 2022’de kredili işlemde de zirve yaptı. Kredili işlem yapan yatırımcı sayısı 40 bine, işlem tutarı 28 milyar liraya ulaştı. Yıla sert dalgalanmayla başlayan borsada ‘kredi tamamlama’ çağrıları kaynaklı satışların da etkisi var.

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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 2022 yılı dokuz aylık verilerine göre aracı kurumlardan aldığı kredi ile işlem yapanların oluşturduğu hacim 22 milyar liraya ulaştı. Bu tutar, 2021 yılının neredeyse iki katına işaret ediyor. TSPB verilerine göre 2018 yılında kredili işlem hacmi 1,8 milyar lira iken, bu tutar 2019 yılında 2,8 milyar liraya yükseldi. 2020 yılında pandemiyle birlikte borsaya olan ilginin artmasıyla kredili işlem hacmi de 6,8 milyar liraya ulaşırken, 2021 yılında halka arzların da etkisiyle 11,4 milyar liralık kredili işlem hacmi kaydedildi. 2022 yılı ise kredili işlem hacmi bakımından tüm yılları geride bıraktı.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’ın haberine göre piyasa uzmanları, kredili işlem hacminin 2022 sonunda 28 milyar liraya çıktığını söyledi. Yani bir önceki yılın iki buçuk katına yükseldi.

Analistler, sert düşüşler sonrası kredi tamamlama çağrıları nedeniyle de satışların sürdüğünü belirtiyor. Hatta yeni yılla birlikte yaşanan sert dalgalanmalardan da en fazla etkilenenler kredili işlem yapanlar oldu.