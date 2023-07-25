Borsadaki beş şirketten hisse geri alımı

Ekonomi yönetiminin belli olmasından sonra pozitif seyreden Borsa İstanbul’da beş şirket hisselerini geri aldı.

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Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Yükselişine devam eden borsaysa dün yeni bir rekor kırmıştı.

Şirketlerse hisse geri alımı yapmaya devam ediyor.

Investing’in aktardığına göre dün borsada beş şirket hisselerini geri aldı: