Borsada iki hisse ve yatırımcıya tedbir kararı

Borsa İstanbul, iki hisse ve yatırımcı hakkında işlem tedbiri kararı verdi.

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BIST’in KAP’a yaptığı bildirim şöyle: “Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PENTA.E payları 24 Kasım 2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 22 Aralık 2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.”

CMBTN.E hisseleriyse aynı tarihler arasında emir paketi tedbiriyle işlem görecekt.

Emir paketi tedbiri, ‘piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması’, ’emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması’ ve ’emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması’ uygulamalarını kapsıyor.

İki yatırımcıya tedbir

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) hisselerinde Remzi Hayri Kayhan adlı yatırımcının emir ve işlemlerinden dolayı 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren bir ay süreyle ‘Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı’, ‘Brüt Takas’ ve ‘İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması’ tedbirleri uygulanacak.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL.E) payına dayalı KZBAG.V varantında Sahire Ayrık adlı yatırımcının emir ve işlemleri nedeniyle 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren bir ay süreyle ‘Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı’, ‘Brüt Takas’ ve ‘İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması’ tedbirleri uygulanacak.