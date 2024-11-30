Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,07 değer kazanarak 9.652,00 puandan tamamladı.

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Endeks, hafta içinde en düşük 9.575,85 ve en yüksek 9.744,57 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,58 yükselerek 11.522,08 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 9.265,51 puan, Sanayi Endeksi 1,34 artışla 12.786,90 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,92 artışla 13.524,68 puan oldu.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,38 ile Papilon Savunma oldu.

Papilon Savunma’yı, yüzde 18,18 ile Agrotech Teknoloji, yüzde 14,78 ile Anadolu Sigorta izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 9,17 ile VakıfBank, yüzde 8,14 ile Fenerbahçe, yüzde 6,36 ile Kaleseramik olarak sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 508 milyar 447 milyon lirayla Koç Holding, 506 milyar 100 milyon lirayla Garanti BBVA ve 393 milyar 300 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.