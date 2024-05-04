Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,64 değer kazanarak 10.276,88 puandan tamamladı.

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Endeks, hafta içinde en düşük 9.942,14, en yüksek 10.286,57 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,69 değer kazancıyla 11.412,06 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 3,14 artışla 9.417,54 puan, Sanayi Endeksi 3,65 kazançla 15.046,84 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,67 değer kazancıyla 14.599,94 puan oldu.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,18 ile Sasa Polyester oldu. Sasa Polyester’i, yüzde 14,03 ile Vestel Elektronik, yüzde 11,43 ile Kontrolmatik Teknoloji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,04 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 2,96 ile Reeder Teknoloji ve 2,63 ile Mia Teknoloji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 590 milyar 103 milyon lirayla Koç Holding, 448 milyar 500 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 397 milyar 581 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.