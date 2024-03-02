Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,96 kaybederek 9.097,15 puandan tamamladı.

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Endeks, hafta içinde en düşük 9.062,36, en yüksek 9.450,48 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,66 kayıpla 8.552,16 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,85 artışla 15.039,19 puan, Mali Endeksi yüzde 3,21 azalışla 9.651,92 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,44 düşüşle 14.409,35 puan oldu.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,48’le Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Borusan Yatırım ve Pazarlama’yı yüzde 23,68’le Bera Teknoloji, yüzde 19,25’le Konya Çimento izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,44’le Vestel Elektronik, yüzde 11,93’le Yeo Teknoloji Enerji ve 10,57’yle Akçansa Çimento şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 419 milyar 944 milyon lirayla Koç Holding, 383 milyar 295 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 355 milyar 717 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler