Borsa İstanbul’dan açığa satış düzenlemesi

Grip, Covid-19 ve tetanos gebeliğin etkisiyle ağır seyrediyor ve ölümlere yol açabiliyor. Oysa bu hastalıklardan ölümleri önleme gücü yüksek aşılar var ve güvenilirler. Bağışıklama İçin Güçbirliği Platformu, anne adaylarına grip, Covid-19 ve tetanos aşılarını yaptırma çağrısı yaptı.