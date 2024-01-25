Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul’da yeni düzenleme

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) işleyiş esaslarında değişikliğe gitti.

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Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre hatalı işlemlerde minimum zarar tutarı değiştirildi.


Buna göre, zarar tutarının normal seans işlemleri için tam iş günü 17.30’dan önce (yarım iş günü 12.00’den önce yapılan başvurularda) minimum 100 bin lira, tam iş günü 17.30 ve sonrasında (yarım iş günü 12.00 ve sonrasında) yapılan başvurularda minimum 400 bin lira, akşam seansı işlemleri için yapılan başvurularda minimum 100 bin lira olarak belirlenmesine karar verildi.

Değişiklikle piyasa yapıcılara tahsis edilen kullanıcılarda, işlem yapılabilen sözleşme ve hesapların Borsa tarafından kısıtlandığı göz önüne alınarak, kullanıcı tahsisine ilişkin VİOP Prosedürü’nde yer alan ifadelerin güncellenmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulaması’nda (PTRM) yapılan geliştirmeyle sıfır olarak belirlenmiş risk limitlerine gün içinde farklı bir değer tanımlanarak limit belirlenebilmesi mümkün hale getirildiğinden VİOP Prosedürü’nde ilgili maddenin güncellenmesine ve VİOP Prosedürü’nde açıklayıcı nitelikteki diğer revizyonların yapılmasına karar verildi.

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