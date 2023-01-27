Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı 4 milyonu aştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu, 25 Ocak itibariyle Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısının 4 milyonu aştığını bildirdi.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Borsa, geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı oldu ve 2022’yi yüzde 194 değer artışıyla tamamladı. Reel getiri açısından bakıldığında da yatırımcısına kazandıran tek yatırım aracı oldu. Verilere göre 2022’de borsaya 1 milyon 427 bin 457 kişi girdi. Bu girişin büyük kısmıysa son aylardaydı.

Borsa yeni yılda dalgalı bir seyir izlese de girişler sürüyor.

MKK verilerine göre 25 Ocak itibariyle borsada yatırımcı sayısı 4 milyonu aştı.