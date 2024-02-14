Borsa İstanbul’da üç hisseye tedbir

Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

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Investing’in aktardığına göre MIPAZ ve PKART paylarında 13 Mart’a kadar brüt takas uygulanacak.

Ayrıca KARYE payları aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.