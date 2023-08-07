Borsa İstanbul’da iki yeni endeks hesaplanmaya başlayacak

Borsa İstanbul, ‘BIST Geri Alım Endeksi’ ve ‘BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10’ adlı iki yeni endeksin 15 Ağustos itibariyle hesaplanmaya başlayacağını bildirdi.

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Borsa İstanbul’un sitesinde paylaşılan duyuruda, payları Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerden halihazırda devam eden geri alım programı olan, program kapsamında sermayesinin en az yüzde 0,1’ini temsil eden sayıda payı geri almış olan ve değerleme gününden geriye doğru son 12 ayda fiilen pay geri almış olan şirketlerin paylarından ‘BIST Geri Alım Endeksi’ oluşturulmasına karar verildiği belirtildi.

Ayrıca, piyasa ihtiyaçları gözetilerek BIST Temettü 25 Endeksi’nin yüzde 10 ağırlık sınırlamalı versiyonu olan ‘BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10’ endeksinin de hesaplanmaya başlayacağı ve BIST Temettü 25 Endeksi’nin yayım sıklığının saniyede bir olarak değiştirileceği aktardı.

Duyuruda, yeni hesaplanmaya başlayacak ‘BIST Geri Alım’ ve ‘BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10’ endeksleri için sırasıyla XUGRA ve XTM25S kodlarının kullanılacağı belirtildi. BIST Geri Alım Endeksi’nin en geç 11 Ağustos’ta ilan edileceği kaydedildi.