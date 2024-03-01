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Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul’da iki hisseye tedbir

Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

Fotoğraf: AA

Investing’in aktardığına göre ISGSY hisseleri 29 Mart’a kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.


Ayrıca EMNIS payları da aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.

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