Borsa İstanbul’da iki hisseye tedbir

Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre ISGSY hisseleri 29 Mart’a kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Ayrıca EMNIS payları da aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre ISGSY hisseleri 29 Mart’a kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Ayrıca EMNIS payları da aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
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