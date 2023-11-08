Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler – 8 Kasım 2023

Borsa İstanbul’da altı hisse güne tedbirle başladı.

Fotoğraf: AA

Investing’in aktardığına göre KRGYO paylarında 7 Aralık’a kadar brüt takas uygulanacak. Bu paylarda halihazırda uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri devam edecek.

ISCTR, ISBTR, LUKSK ve YBTAS payları aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek. Emir paketi tedbiri ‘piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması’, ‘emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması’ ve ‘emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması’ uygulamalarını kapsıyor.

Ayrıca KLNMA hisseleri aynı dönemde emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağıyla) işlem görecek. Bu hisselerde halihazırda uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi tedbirleri devam edecek.