Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler – 22 Aralık 2023

Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlere başladı.
Investing’in aktardığına göre AVHOL ve EGSER hisseleri 19 Ocak’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
Ayrıca QNBFB hisseleri de aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlere başladı.
Investing’in aktardığına göre AVHOL ve EGSER hisseleri 19 Ocak’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
Ayrıca QNBFB hisseleri de aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Motorine 1 lira 61 kuruş zam geldi.
Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlere başladı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 29,166, avro/TL 32,073 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.921 liradan işlem görüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü iki ili turuncu, 10 ili sarı kodla uyardı.