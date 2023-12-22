Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler – 22 Aralık 2023

Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlere başladı.

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Investing’in aktardığına göre AVHOL ve EGSER hisseleri 19 Ocak’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.

Ayrıca QNBFB hisseleri de aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.