Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler – 18 Aralık 2023

Borsa İstanbul’da dört hisse güne yeni tedbirlere başladı.
Investing’in aktardığına göre BRYAT, GRTRK ve IZFAS hisseleri 17 Ocak’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
UMPAS hisseleri de aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da dört hisse güne yeni tedbirlere başladı.
Investing’in aktardığına göre BRYAT, GRTRK ve IZFAS hisseleri 17 Ocak’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
UMPAS hisseleri de aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
13 ile 15 yaş arası çocuklar yetişkinlere göre daha yüksek oranlarda e-sigara kullanıyor.
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Çağdaş sanat müzesi Arter, ‘Uzun Cumartesi’ uygulamasının geçerli olacağı 23 Aralık Cumartesi günü kapılarını gece yarısına kadar açık tutacak.
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