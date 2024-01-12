Borsa İstanbul’da beş hisse güne yeni tedbirlere başladı.
Investing’in aktardığına göre AYCES, BEGYO, IDEAS, KARYE ve PAMEL hisseleri 9 Şubat’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
Borsa İstanbul’da beş hisse güne yeni tedbirlere başladı.
Investing’in aktardığına göre AYCES, BEGYO, IDEAS, KARYE ve PAMEL hisseleri 9 Şubat’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
Sinemalarda bu hafta komediden drama, animasyondan aksiyona beşi yerli yedi film vizyona girecek.
Borsa İstanbul’da beş hisse güne yeni tedbirlere başladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Kızıldeniz’deki saldırılarına misilleme olarak, Amerikan ve Britanya ordularının Yemen’de Husilere ait bazı hedefleri vurduğunu açıkladı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,113, avro/TL 33,059 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.971 liradan işlem görüyor.