Yaramazlara biraz batar!

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ABD’den Husilere ait hedeflere saldırı

ABD Başkanı Joe Biden, Kızıldeniz’deki saldırılarına misilleme olarak, Amerikan ve Britanya ordularının Yemen’de Husilere ait bazı hedefleri vurduğunu açıkladı.