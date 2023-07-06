Borsa İstanbul’da dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselene Borsa İstanbul, bu seyrini koruyor.
Investing’in aktardığına göre endekste dün en çok kazandıran hisseler şöyle:
- OTKAR
- PENTA
- SOKM
- KARSN
- TCELL
Yaramazlara biraz batar!
Seçimden sonra yükselene Borsa İstanbul, bu seyrini koruyor.
Investing’in aktardığına göre endekste dün en çok kazandıran hisseler şöyle:
Seçimden sonra yükselene Borsa İstanbul, bu seyrini koruyor.
Ukrayna’nın Lviv kentinde bir apartmana isabet eden roketler nedeniyle ölenlerin olduğu kaydedildi.
Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, 11 yıllık aradan sonra Twitter’da paylaşım yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban bayramı sonrasında Karadeniz bölgesinde Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakalarından artış yaşandığını dile getirdi.
Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta, Twitter’a rakip yeni sosyal medya platformu Threads’i kullanıma sundu.