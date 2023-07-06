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Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul’da dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselene Borsa İstanbul, bu seyrini koruyor.

Fotoğraf: AA

Investing’in aktardığına göre endekste dün en çok kazandıran hisseler şöyle:

  • OTKAR
  • PENTA
  • SOKM
  • KARSN
  • TCELL

Borsa İstanbul’da dün en çok kazandıran hisseler

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