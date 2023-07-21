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Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul’da dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.

Fotoğraf: AA

Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen beş hisse şöyle oldu:


  • ODAS
  • ASTOR
  • TSKB
  • GESAN
  • ALFAS

Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:

  • QUAGR 
  • BRYAT
  • TCELL
  • PSGYO
  • SASA

Borsadaki dört şirketten hisse geri alımı

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