Borsa İstanbul’da dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.

Fotoğraf: AA

Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen beş hisse şöyle oldu:

ODAS

ASTOR

TSKB

GESAN

ALFAS

Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar: