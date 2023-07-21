Borsa İstanbul’da dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.
Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen beş hisse şöyle oldu:
- ODAS
- ASTOR
- TSKB
- GESAN
- ALFAS
Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:
Yaramazlara biraz batar!
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.
Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen beş hisse şöyle oldu:
Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘değişim arayışı’ ile ilgili düşüncelerini bir-iki hafta içerisinde paylaşacağını belirtti.
Kayyım rektör yönetimindeki Boğaziçi Üniversitesi’nin Kandilli Kampüsü’nde yer alan Deniz Araştırmaları Birimi’ne ait bir yapı kayyım rektörün kadrolarından Eshabil Yıldız’a lojman yapılıyor.
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Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2’nci eleme turunda Beşiktaş Arnavutluk’un Tiran, Fenerbahçe Moldova’nın Zimbru takımıyla eşleşti.