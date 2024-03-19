Borsa İstanbul’da dört hisseye tedbir

Borsa İstanbul’da dört hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre ALCAR, IMASM ve JANTS hisseleri 18 Nisan’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
Aynı dönemde BRKVY payları da emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da dört hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre ALCAR, IMASM ve JANTS hisseleri 18 Nisan’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
Aynı dönemde BRKVY payları da emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
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