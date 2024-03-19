Diken

Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul’da dört hisseye tedbir

Borsa İstanbul’da dört hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

Fotoğraf: AA

Investing’in aktardığına göre ALCAR, IMASM ve JANTS hisseleri 18 Nisan’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.


Aynı dönemde BRKVY payları da emir paketi tedbiriyle işlem görecek.

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

SON HABERLER

TFF Süper Kupa kararını verdi

TFF, Süper Kupa’nın 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30’da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı.