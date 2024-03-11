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Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul’da dört hisseye tedbir

Borsa İstanbul’da dört hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

Fotoğraf: AA

Investing’in aktardığına göre ALVES, KIMMR ve VKING hisseleri 9 Nisan’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.


Aynı dönemde YAYLA hisseleri de tek fiyat yöntemiyle işlem görecek.

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