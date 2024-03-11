Borsa İstanbul’da dört hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre ALVES, KIMMR ve VKING hisseleri 9 Nisan’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
Aynı dönemde YAYLA hisseleri de tek fiyat yöntemiyle işlem görecek.
Borsa İstanbul’da dört hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre ALVES, KIMMR ve VKING hisseleri 9 Nisan’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
Aynı dönemde YAYLA hisseleri de tek fiyat yöntemiyle işlem görecek.
Beyin kanamasını durduracak bir teknoloji üzerine çalışan bilim insanları virüs boyutlarında nanorobotlarla vücudun ulaşılması zor bölgelerine nokta atışı doğrulukta ilaç göndermeyi başardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sağanak yağış beklenen yedi ili sarı, iki ili de turuncu kodla uyardı.
Reklam Kurulu, yılın dokuz ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle firmalara 187 milyon 456 bin 473 liralık idari para cezası kesti.
32 ilde uyuşturucu operasyonlarında 3 ton 972 kg uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 125 satıcının 63’ü tutuklandı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,60 yükselişle 9.959,21 puandan başladı.