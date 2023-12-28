Borsa İstanbul’da Beşiktaş’a tedbir

Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre BJKAS (Beşiktaş) ve ENSRI hisseleri 26 Ocak’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
BAYRK hisseleri de aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre BJKAS (Beşiktaş) ve ENSRI hisseleri 26 Ocak’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
BAYRK hisseleri de aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan ‘Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayınlandı.
Yasa dışı sanal bahisle mücadele kapsamında, şans oyunları gelirlerinden alınan vergiler yüzde 50 oranında düşürüldü.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 7.278,13 puandan başladı.
Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 29,419, avro/TL 32,688 seviyesinden güne başladı.