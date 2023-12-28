Borsa İstanbul’da Beşiktaş’a tedbir

Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

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Investing’in aktardığına göre BJKAS (Beşiktaş) ve ENSRI hisseleri 26 Ocak’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.

BAYRK hisseleri de aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.