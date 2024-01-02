Borsa günü yüzde 2,06 yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,06 değer kazanarak 7,624,29 puandan tamamladı.

Fotoğraf: AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 154,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 77,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 1,60 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,65’le bilişim, tek gerileyense yüzde 1,00’le spor oldu.

AA’nın haberine göre yarın için teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7,650 seviyesinin direnç, 7,500 ve 7,400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 3,19 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin, 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.