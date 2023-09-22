Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,48 değer kazanarak günü 8.039,18 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,72 puan artarken, toplam işlem hacmi 133,1 milyar lira düzeyinde oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,49’la taş, toprak, en çok gerileyense yüzde 2,55’le menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

AA’nın haberine göre analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasına karşın yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalini verdiğini belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın, enflasyonun hedefe yaklaşması için daha katetmesi gereken uzun bir yol olduğunu söylediğini anımsattı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.