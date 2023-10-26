Borsa günü yükselişle tamamladı – 26 Ekim 2023

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,19 değer kazanarak tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 237,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 139,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,35, holding endeksi yüzde 3,81 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,37’le turizm, tek gerileyense yüzde 0,31’le ticaret oldu.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35’e çıkardı.

AA’ya göre analistle İsrail-Filistin çatışmasının varlık fiyatları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğini aktardı.

Analistler yarın teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7,680 seviyesinin direnç, 7,420 ve 7,250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.