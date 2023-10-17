Borsa günü yükselişle tamamladı – 17 Ekim 2023

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,27 değer kazanarak tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 180,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 107,6 milyar lira düzeyinde oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi yüzde 2,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 4,63’le metal, ana sanayi, tek kaybettiren yüzde 0,16’yla madencilik oldu.

AA’nın haberine göre analistler, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin hala sıcak olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, yüksek faiz oranlarına ilişkin endişelerin yeniden ortaya çıkmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını ifade etti.

İsrail-Filistin çatışmasına yönelik gelişmelerin de piyasalar üzerindeki baskısını sürdürdüğünü aktaran analistler, ABD’nin yeni kurallar ile Çin için üretilen Nvidia çiplerinin satışını kısıtlayacağına yönelik haberlerin de piyasalarda satış baskısını artırdığını söyledi.

Yarın teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8,200 puanın direnç, 7,900 ve 7,820 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.