Borsa günü yükselişle tamamladı – 15 Aralık 2023

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,31 değer kazanarak 7,993,85 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 180,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 93,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,40, holding endeksi yüzde 2,39 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,87’yle metal ana sanayi, tek gerileyense yüzde 0,37’yle turizm oldu.

AA’nın haberine göre haftaya yurt içinde Merkez Bankası’nın (MB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararının öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8,000 puanın direnç, 7,800 ve 7,700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

MB’nin PPK toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50’ye çıkarılacağını tahmin ediyor.