Borsa günü yükselişle kapattı – 4 Nisan 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,05 değer kazanarak 9.129,02 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 183,23 puan arttı. Toplam işlem hacmi 115 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,75, holding endeksi yüzde 2,54 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettirense yüzde 3,02’yle ulaştırma oldu.

AA’nın haberine göre analistler yarın için teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 puanın direnç, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.