Borsa günü rekorla tamamladı – 26 Nisan 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,05 değer kazancıyla 9.915,62 puandan tamamladı. Böylece tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını yaptı.

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BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 198,85 puan arttı. Toplam işlem hacmi 115,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,38, holding endeksi yüzde 1,95 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 4,62’yle finansal kiralama faktoring oldu.

AA’nın haberine göre analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000-10.100 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.