Borsa günü düşüşle tamamladı – 9 Ocak 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kaybederek 7,736,26 puandan tamamladı.

Fotoğraf: AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 82,63 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,19’la spor, en çok gerileyense yüzde 3,07’le gıda içecek oldu.

AA’nın haberine göre analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7,700 puanın destek, 7,900 ve 8,000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.