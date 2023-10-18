Borsa günü düşüşle tamamladı – 18 Ekim 2023

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,36 değer kaybederek tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 272,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 101,6 milyar lira düzeyinde oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,90, holding endeksi yüzde 2,98 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,82’yle menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

AA’nın haberine göre analistler, küresel pay piyasalarında, dün gece Gazze’deki El Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlenen saldırının ardından risk algısının güçlendiğini belirtti.

Analistler, yarın için teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7,820 seviyelerinin destek, 8,100 ve 8,200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.