Borsa günü düşüşle tamamladı – 17 Nisan 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,18 değer kaybederek 9.530,47 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,32’yle iletişim, en çok kaybettiren yüzde 3,15’le madencilik oldu.

AA’nın haberine göre analistler yarın için teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.