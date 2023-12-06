Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,51 değer kaybederek 7,855,06 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 202,36 puan azalırken, toplam işlem hacmi 95,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,62 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 5,81’le menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

AA’nın haberine göre analistler, yarın için teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7,800 puanın destek, 8.100 ve 8.160 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.