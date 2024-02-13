Borsa günü düşüşle tamamladı – 13 Şubat 2024

Borsa İstanbul’da güne 9,217,42 puanla rekor seviyeden başlayan BIST 100 endeksi, kapanışı yüzde 1,97 değer kaybederek 8,994,00 puandan tamamladı.
‘Piyasaların sevdiği’ Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimine getirilmesinden beri borsa artıda seyrediyor.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 180,57 puan azalırken, işlem hacmi 150,9 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 2,09 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,95’lemenkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyense yüzde 3,51’le iletişim oldu.