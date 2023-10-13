Borsa günü düşüşle tamamladı – 13 Ekim 2023

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kaybederek tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 145,97 puan azalırken, toplam işlem hacmi 106 milyar lira düzeyinde oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,41, holding endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,84’le turizm, en çok kaybettirense yüzde 3,57’yle sigorta oldu.

AA’nın haberine göre dün İsrail’in Suriye’ye saldırısında Şam ve Halep’teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığına yönelik haber akışı, çatışmaların daha da genişleyebileceği tehlikesini artırırken risk iştahı önemli oranda azaldı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8,080 puanın destek, 8,400 ve 8,550 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.