Borsa günü düşüşle tamamladı – 11 Ekim 2023

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kaybederek tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 112,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 132,2 milyar lira düzeyinde oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,73 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,99 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,95 ile iletişim, en çok kaybettirense yüzde 4,23’le sigorta oldu.

AA’nın haberine göre analistleri İsrail ile Hamas arasındaki savaşım yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Analistler yarın teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8,400 ve 8,300 seviyesinin destek, 8,500 ve 8,600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.