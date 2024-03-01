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Yaramazlara biraz batar!

Borsa günü düşüşle tamamladı – 1 Mart 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybederek 9.097,15 puandan tamamladı.

Fotoğraf: AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,64 puan azalırken, işlem hacmi 108,6 milyar lira oldu.


Bankacılık endeksi yüzde 2,68, holding endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,23’le tekstil deri, en çok gerileyense bankacılık oldu.

AA’nın haberine göre analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.060 seviyesinin destek, 9.300 ve 9.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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