Borsa güne nasıl başladı? – 9 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,42 yükselişle 9.932,63 puandan başladı.
Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,82 değer kaybederek 9.890,76 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.932,63 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,42 yükselişle 9.932,63 puandan başladı.
Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,82 değer kaybederek 9.890,76 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.932,63 puandan başladı.
Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli’de etkili dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanma görüldü.
ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, görevi devralacağı 20 Ocak’taki yemin töreni için topladığı 170 milyon dolarlık (yaklaşık 6 milyar 10 milyon lira) bağışla rekor kırdı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yeni bedelli askerlik ücretini 243 bin 23 lira 44 kuruş olarak açıkladı.
Adana’da özel halk otobüs şoförü eşini direksiyon başında biber gazı sıkıp bıçaklayan Sabriye A.’ya ev hapsi verildi.
Tuborg bira ve Beylerbeyi rakı gruplarındaki fiyatlara zam geldi.