Diken

Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 9 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,42 yükselişle 9.932,63 puandan başladı.

Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,82 değer kaybederek 9.890,76 puandan tamamlamıştı.


Borsa güne 9.932,63 puandan başladı.

SON HABERLER