Borsa güne nasıl başladı – 9 Mayıs 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.280,71 puandan başladı.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 2,25 değer kazanarak 9.279,21 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.280,71 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.280,71 puandan başladı.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 2,25 değer kazanarak 9.279,21 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.280,71 puandan başladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart’taki Saraçhane mitinginde bir boykot listesi açıklamıştı. Görsel tasarımcı Mahir Akkoyun, listedeki kahve zinciri Espressolab firmasının kendisine tazminat davası açtığını duyurdu.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.280,71 puandan başladı.
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde 213 çalışan yedikleri tavuktan zehirlendi.
Çin’in topladığı Ay toprağı örnekleri Britanya’ya ulaştı. Bilim insanları, Dünya ve uydusunun erken dönemlerini inceleyecek.
Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, küresel ısınma 1,5 dereceyi aşarsa 1 milyar insanın iklim göçmeni olacağını söyledi.