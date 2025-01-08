Borsa güne nasıl başladı? – 8 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,09 düşüşle 9.962,85 puandan başladı.
Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,13 değer kaybederek 9.972,03 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.962,85 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,09 düşüşle 9.962,85 puandan başladı.
Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,13 değer kaybederek 9.972,03 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.962,85 puandan başladı.
Kapıkule Sınır Kapısı’nda kaçak 1526 cep telefonuna el konuldu.
Koza Altın İşletmeleri’nin adı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Türk Altın İşletmeleri A.Ş. olarak değiştirilecek.
İtalya’nın Belcastro köyünde acil tıbbi yardım gerektirecek kadar ağır hasta olmak yasaklandı.
Seçilmiş başkan Donald Trump, 51’inci eyalet olarak ülkeye dahil etmek istediği Kanada’yı ABD’nin parçası olarak gösteren bir harita paylaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı onaylı kuruluş ya da teknik servis olma şartları belli oldu.