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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 7 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,06 düşüşle 10.079,29 puandan başladı.

Fotoğraf: Pexels

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,10 değer kazanarak 10.085,50 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.079,29 puandan başladı.


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