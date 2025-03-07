Borsa güne nasıl başladı? – 7 Mart 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 düşüşle 10.453,65 puandan başladı.

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Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 2,65 değer kazanarak 10.459,08 puandan tamamlamıştı.

Yurt içinde Borsa İstanbul, BIST 50 endeksindeki ve açığa satış yapılabilen paylarda uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) bugün de devam edeceğini bildirdi.

Açığa satış ve yukarı adım

Açığa satış (short selling), bir yatırımcının işlem esnasında sahip olmadığı bir varlığı, bu varlığın değerinde düşüş beklentisiyle satmasına deniyor. Söz konusu varlık vadesi gelince teslim ediliyor, varlığın iki işlem arasındaki değer farkıyla kar veya zarar ediliyor.

Yukarı adımsa açığa satışta uygulanan kurallardan biri. Bunda hissenin son fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse açığa satış son fiyat seviyesinden yapılabiliyor. Yukarı adım kuralı, açığa satış nedeniyle hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir önlem olarak kullanılıyor.