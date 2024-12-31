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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 31 Aralık 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,33 düşüşle 9.857,39 puandan başladı.

Fotoğraf: AA

Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,35 değer kaybederek 9.889,71 puandan tamamladı.


Borsa güne 9.857,39 puandan başladı.

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