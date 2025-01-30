Borsa güne nasıl başladı? – 30 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,18 yükselişle 10.095,36 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,44 değer kaybederek 10.076,99 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.095,36 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,18 yükselişle 10.095,36 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,44 değer kaybederek 10.076,99 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.095,36 puandan başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu’nun mal varlığına el kondu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni sattı.
TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, “Biz devletin televizyonu olarak, cumhurbaşkanımızın her türlü konuşmasını, faaliyetini, projesini dakika dakika veririz” dedi.
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Alınacak tedbirler ve tüm beklentilerin yönetimi, temmuz toplantısında tekrar faiz indirimini konuşacak bir noktaya gelinmesini sağlamalı” dedi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.136,54 puandan başladı.