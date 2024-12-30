Borsa güne nasıl başladı? – 30 Aralık 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,15 yükselişle 10.040,66 puandan başladı.
Cuma alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,77 değer kazanarak 10.025,47 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.040,66 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,15 yükselişle 10.040,66 puandan başladı.
Cuma alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,77 değer kazanarak 10.025,47 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.040,66 puandan başladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21’nci Olağanüstü CHP Kurultayı’nda konuşuyor: “Ekrem başkana kurulan kumpas bir yanıyla Kürtlerin seçilme ve seçme hakkına kurulan kumpastır.”
Görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP 21’nci Olağanüstü Kurultayı için “Ne yaparlarsa yapsınlar, başaracağız” dedi.
ABD’de Başkan Donald Trump yönetimi yanlışlıkla, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ülkeye iltica eden bazı Ukraynalı göçmenlere ülkeyi acilen terk etmelerini talep eden bir mesaj gönderdi.
Gümüşhane Hacıemin 3 Tüneli-Trabzon istikametinde heyelan meydana geldi. Yol iki taraflı ulaşıma kapatıldı. Hacıemin 3 Tüneli’nin Trabzon istikameti çıkışında dev kayaların düşmesi sonucu heyelan meydana geldi. Olayda can ya da mal kaybı olmadı. Heyelan nedeniyle yol iki taraflı kapatılırken trafik akışı da geçici olarak Trabzon-Bayburt-Erzurum istikameti çevre yolu tüneller istikametine yönlendirildi. Şehir geçişleri Hacıemin 3 Tüneli servis yolundan, şehirler […]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gelecek hafta yurt genelinde sağanak yağış, kuzey kesimlerdeyse kar bekliyor.