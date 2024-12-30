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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 30 Aralık 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,15 yükselişle 10.040,66 puandan başladı.

Cuma alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,77 değer kazanarak 10.025,47 puandan tamamlamıştı.


Borsa güne 10.040,66 puandan başladı.

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