Borsa güne nasıl başladı? – 29 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,18 yükselişle 10.140,22 puandan başladı.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,24 değer kazanarak 10.121,77 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.140,22 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,18 yükselişle 10.140,22 puandan başladı.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,24 değer kazanarak 10.121,77 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.140,22 puandan başladı.
Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 193 liradan işlem görüyor.
Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game’in üçüncü sezonu fragmanı yayınlandı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.109,68 puandan başladı.
Bitlis’in Tatvan ilçesinde ‘Nemrut’un develeri’ olarak bilinen kaya blokları korumaya alınıyor.
Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) Sivas’taki Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesine ilişkin ihale kararları onaylandı.