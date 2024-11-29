Borsa güne nasıl başladı? – 29 Kasım 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,11 yükselişle 9.650,73 puandan başladı.
Dün yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü 0,32 puan değer kazanarak 9.640,08 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.650,73 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,11 yükselişle 9.650,73 puandan başladı.
Dün yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü 0,32 puan değer kazanarak 9.640,08 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.650,73 puandan başladı.
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bu bir işkence duyurusudur, tutsaklara sistematik olarak işkence ve kötü muamele yapılıyor” dedi.
CHP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde başkan Hakan Bahçetepe’nin tutuklanması nedeniyle başkan vekili seçimi yapıldı. Başkan vekili AKP’li Eray Karadeniz seçildi.
Kurban Bayramı tatilinde müze ve ören yerlerini toplam 633 bin 527 kişi ziyaret etti.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de kene yoğunluğunun önceki yıllardan fazla olmadığını açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Afyon pastırması, Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 34’üncü ürün oldu.