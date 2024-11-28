Borsa güne nasıl başladı? – 28 Kasım 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yatay seyirle 9.640,57 puandan başladı.
Dün yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,04 değer kazanarak 9.639,77 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.640,57 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yatay seyirle 9.640,57 puandan başladı.
Dün yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,04 değer kazanarak 9.639,77 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.640,57 puandan başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanan ve Afyonkarahisar’a sevk edilen İBB Medya A.Ş. eski genel müdürü Dr. İpek Elif Atayman, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslendi: “Bileklerim kelepçeden mor, yerde yatıyorum. Bu yargılama değil şiddet ve açık bir cezalandırma.”
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusu yayınladı.
Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail güçlerince alıkonulan Madleen gemisindeki Greta Thunberg ve üç aktivist sınırdışı edildi.
Rock ve Funk müziğin öncülerinden Sly and the Family Stone grubu solisti Sly Stone 82 yaşında hayatını kaybetti.
Adana’da hobi bahçesinde karnına yorgun mermi isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.